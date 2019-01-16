Иск на 47 млн рублей предъявили собственнику "Зимней вишни"

Двое арендаторов бывшего ТРЦ "Зимняя вишня" предъявили иски к Кемеровскому кондитерскому комбинату о возмещении ущерба, требуя выплатить им порядка 47 миллионов рублей, пишет "Коммерсант".
Иски в Арбитражный суд Кемеровской области поступили от предпринимательницы Светланы Брюховой и ООО"Апельсин". Они оценивают ущерб в 35 миллионов рублей и 11,6 миллиона рублей. Она незадолго до пожара открыла магазин детской обуви. "Апельсин" владел бутиком с детскими товарами.
По словам заявительницы, собственник ТРЦ предложил ей компенсацию в размере 35% от суммы ущерба, однако женщина решила добиваться более справедливой выплаты в суде.
Представители "Апельсина" сейчас ведут переговоры о возмещении 50% ущерба и компенсации упущенной выгоды.
Трагедия в "Зимней вишне" произошла 25 марта 2018 года. Напомним, что в результате пожара в "Зимней вишне" 25 марта пострадали 79 человек. В апреле граждане начали получать выплаты. За легкий вред здоровью полагалась выплата в 400 тысяч рублей, за тяжкий — 800 тысяч рублей. По данным за август, выплаты получили 65 человек.
Комментарии
граждане начали получать выплаты
От виновника? Или от государства?
предъявили собственнику
граждане начали получать выплаты
От собственника?