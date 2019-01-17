Я хорошо запоминаюсь продавцам. За последние несколько лет им вернула столько бракованной обуви, своей и, главным образом, чужой, что на мне можно ставить клеймо: "Проход в магазины запрещен". Вы думаете, я покупатель-террорист? Нет, я житель страны, которую заваливают низкосортными товарами по о-о-очень приличным ценам. Эхо кризиса...

Английская сборка на китайский манер

— Каково нам это продавать и смотреть в глаза покупателям, которые на следующий день возвращаются с претензиями? Кроссовки английской сборки стоят 25–30 тысяч. А посмотрите, как они сделаны! Здесь подошва уже отходит… — сказал мне пару месяцев назад продавец одного из обувных отделов в модном торговом центре Барнаула, когда я "забраковала" множество пар в его крутом магазинчике. От кроссовок от 12 тысяч за пару до 30.

И что? С того отдела тоже понесли обувь в Алтайскую торгово-промышленную палату, где обычно барнаульцы заказывают различного рода экспертизы. В споре с продавцом — это почти единственный способ отстоять свои права.

— За десять лет моей работы обувь данной торговой марки в 2018 году принесли на экспертизу впервые. С осени уже два раза. Я не знаю, в чем причина. Либо они раньше урегулировали споры на месте, либо качество стало хуже. Приходили именно покупатели. Скажу честно, раньше я сама рекомендовала эту марку. До недавнего времени она была единственной, которая не вызывала нареканий, — рассказывает руководитель департамента экономического развития Алтайской торгово-промышленной палаты (АлтТПП) Юлия Пономарева.

— Вообще качество обуви становится все ниже и ниже. У меня лично в 2018-м году был возврат одних босоножек и двух пар кроссовок, — рассказывает Юлия Владимировна. Причем она совсем не производит впечатления бессовестной дамочки, которая купила обувь, чтобы прокатиться в ней в отпуск, а потом вернуть в магазин. Если опытный товаровед стал допускать промашки в выборе хорошей пары, то что говорить об остальных?

Мелкие грешки

Мой личный опыт в минувшем году тоже был не самым удачным. Меня подвела PUMA. Одно радует — я покупала кроссовки в магазине, который быстро пошел мне навстречу и вернул деньги. Даже извинились.

И все же было обидно!!! Речь идет об идеально сшитых из отличной кожи кроссовках. Красавчики! Удобные невероятно! Производитель — "редиска", внутри на задниках проложил рыхлую ткань, очевидно, из полиэстера. После нескольких носок она протерлась до тонюсенькой сеточки. И это при том, что я носила кроссовки на нейлоновые носки. А когда протирается ткань задника, моментально рвется поролон под ним. Дальше — грубая пластмасса, и пятки — в кровь.

Ну зачем производитель допустил такую глупую ошибку с выбором материала? Чтобы я быстрее вернулась за новыми кроссовками? Из-за такой мелочи мне пришлось расстаться с шикарной парой.

И GUESS с компанией туда же…

А может быть, дело в моих ногах? Может, они в районе пяток заросли мозолями и еще бог знает чем? Да вроде нет. Об этих же недостатках данной модели мне сказали несколько знакомых поклонниц PUMA. В отделе мастера по ремонту обуви Игоря Пупкова я увидела аналогичные "обувные грешки". Ремонт обуви Игорю я, между прочим, доверяю лет 14. А еще раньше я познакомилась с его папой, Валерием Пупковым — превосходным профессионалом в области обувного ремонта. Так вот, в их мастерской я увидела кроссовки GUESS, задники которых мне напомнили мою пару PUMA. На вид тоже из рыхлого полиэстера.

— Игорь, задники-то уже прилично вышаркались изнутри! А обувь почти новая…

— Да, новая. На растяжку принесли. Узковаты оказались.

И вот передо мной на стойке обувной мастерской выстроилось еще несколько пар с протертыми задниками изнутри — REEBOK, NEW BALANCE, COLUMBIA (в последней паре Игорь искусно поставил кожаные заплатки). Проблема распространенная! Во всех парах задники были сделаны, скажем так, из не подходящего для этих целей текстиля. Хотя обувными технологами уже давно разработаны разновидности ткани, которые практически невозможно продырявить. В "коллекции" Игоря Пупкова я снова нашла красноречивый пример — идеальные задники в ботинках LOTTO, которые их хозяин проносил явно не один год. Увидев их, я вспомнила свои же старенькие теннисные кроссовки YONEX. Они также отличались неубиваемыми задниками.

Опилки под замшу

Еще одна актуальная проблема, по словам Юлии Пономаревой, — использование при изготовлении обуви некачественной прессованной кожи. Мы то и дело сетуем: "А вот раньше… Жизнь лучше раньше была…" Но ведь действительно, раньше ту же прессовку делали гораздо лучше.

— Еще несколько лет назад я прессовку могла отличить от кожи только под микроскопом. Настолько она была идеально сделана. Сейчас она рассыпается как опилки. Я не пойму, им сложно, что ли, проложить какой-то армирующий слой? — недоумевает моя собеседница.

Совсем недавно на экспертизу Юлии Пономаревой принесли классические женские туфли из прессованной кожи. Лопнула союзка (часть обуви в районе сгиба стопы — прим. авт.). Если верх обуви делается из прессовки, то в местах наибольшего натяжения должно быть уплотнение — допустим, уплотнительная лента. Тогда обувь еще будет долго носиться. Если нет, быстро треснет, как в случае с этими туфлями, объясняет Юлия Владимировна.

Но производители идут дальше! Они не то что об уплотнении не заботятся, они стали делать на прессовке перфорацию (маленькие дырочки). С таким фокусом столкнулась сама собеседница.

— В прошлом году я купила кроссовки из прессовки с перфорацией, которую выдавали за замшу. Неделю я их относила. И они все полопались, — поделилась представительница АлтТПП. Как никто другой, ее понимает моя подруга Ольга. Ей "посчастливилось" купить зимние ботинки TAMARIS, часть берцы в которых, похоже, сделали из некачественной прессовки. На одном из полупарков на берце быстро образовалась дыра.

Перчаточную кожу на обувь

— Дефекты сейчас идут самые разнообразные, — продолжает эксперт АлтТПП. — Даже не скажешь, с чем чаще приходят. Системы никакой нет. Вот, к примеру, пошла новая фишка на кожаной обуви. Раньше производители подбирали кожу для одной пары с одних мест. Хотя в принципе не запрещено сделать материал деталей верха из кожи со спины и живота животного, если они одинаковые на левом и правом полупарке. Поясню. Кожа со спины — самая качественная. С живота кожа — хуже. Она сильнее мнется и подвержена истиранию. И вот представляете, человек месяц носит ботинки, голяшка снаружи нормальная, а с внутренней части вся сморщена. Вид обуви сразу портится. Меня подобный подход удивляет. По сути, производитель использует перчаточную кожу, которая раньше не шла на изготовление обуви, — сетует Юлия Пономарева.

Когда сходит краситель

Очередной распространенный дефект — схождение красителя снаружи и внутри обуви. Дефект, между прочим, недопустимый. Товар с ним подлежит возврату. Но "облезающая" обувь встречается повсеместно. Помнится, в 2013 году я покупала демисезонные сапоги THOMAS MUNZ, коричневая краска с которых стала стираться, когда я их начала протирать влажной тряпочкой!!! Я решила их и дальше носить, поскольку покупала в период беременности, а они были суперкомфортными. Все последующие четыре года краска продолжала слезать. Выручала обувная косметика. В остальном же сапоги были просто великолепные. Мне пришлось отдать их сестре: они уже надоели, а портиться по другим статьям и не собирались. В мастерской Игоря Пупкова я увидела кроссовки ADIDAS со схожей проблемой. Хороший внешний вид им вернули благодаря профессиональной краске.

Слово мастеру

На сегодняшний день человеку, чтобы купить приличную обувь, нужно обладать знаниями товароведа. И этот факт, как вы поняли, не гарантирует успеха. А что на сей счет думают те, кто чинит обувь?

— Все ли плохо? — задала я вопрос Игорю Пупкову.

— Плохая и хорошая обувь была и будет всегда. Некоторые торговые марки затираются, некоторые, наоборот, вырастают. Когда я начинал работать, столкнулся с маркой Loriblu. Это была обычная обувь по обычной цене. Но она выросла до такой степени, что это теперь элитная обувь, и качество соответствует цене. А вот та же "Вестфалика", на мой взгляд, стала хуже. Отклейки подошвы у них раньше не было. Такую обувь мне, по крайней мере, не приносили. А сейчас несут, жалуются. Возможно, на другой клей перешли, в целом сборку удешевили… — говорит Игорь, а мне вспоминается торговая марка RIEKER. Когда-то она отличалась качеством и комфортом. Теперь… О первом сказать сложно. Порой люди еле донашивают их обувь до конца первого сезона. Пример тому — зимние ботинки моей знакомой Елены. "Попросили есть" в первую же зиму, да и каблук облез.

— Игорь, а какие проблемы зимней обуви — типичные?

— Скользкая подошва. Самая проблемная в этом плане обувь — угги.

Здесь стоит сказать, что лучшая зимняя подошва — это подошва, сделанная из качественной термопластичной резины, термоэластопласта, морозоустойчивого полиуретана и латекса. Нужно быть осторожным с полиуретаном!!! Дешевый, не устойчивый к морозам, используют слишком часто. Обувь на нем — коньки. К тому же подошва быстро может лопнуть. Морозоустойчивый полиуретан используется на более дорогой обуви. Типичный пример — KUOMA, ECCO.

— Игорь, что можете посоветовать покупателям?

— Как можно быстрее возвращайте некачественную обувь, — кратко ответил мой собеседник.

Наверное, его совет — самый дельный. 28 лет своей жизни он провел за изготовлением (делал ортопедическую обувь) и ремонтом обуви. Отлично знает эту сферу. Так что не ленитесь написать претензию и отнести в магазин, сходить, если потребуется, на экспертизу. Претензии по качеству обуви вы можете предъявлять в течение двух лет. Гарантийный срок, установленный магазином на свой товар, не имеет никакого значения. Сохранность чека и коробки — не обязательный момент. Он лишь упрощает процесс выяснения отношений.

По словам Юлии Пономаревой, сейчас крайне редко продавцы обуви спорят с заключением эксперта. Возможно, повысился уровень культуры. А возможно, сами продавцы теперь хорошо понимают, чем они торгуют.

— У меня была продавец недавно. Она сама пришла на экспертизу с какими-то сапогами. И говорит: "Вот, перешла на этого производителя. Хоть волком вой. Такое качество отвратительное. Проблемы с покупателями надоели! Не знаю, что делать. Дорогую обувь не берут. А эту дешевую… Сама на нее смотрю и понимаю, что не хочу ее носить. Продаю и плачу. Потом гадаю: принесут или не принесут". Есть несколько случаев, когда к нам приходили продавцы и мы браковали полностью всю партию, чтобы вернуть поставщику, — рассказывает Юлия Пономарева. — Многие ушли в это удешевление из-за экономических причин. Но хоть процесс возврата стал проще. А были времена, когда покупателей с моими заключениями выкидывали из отделов. И коробка с обувью летела в голову.

Да… Хоть что-то становится лучше.

Кстати

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