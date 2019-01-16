Иллюстрации: vk.com/barneos22, yandex.ru/maps/
Фура перегородила дорогу перед старым мостом через Обь в Барнауле и временно блокировала движение по переправе утром в среду, 16 января.
Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "На старом мосту при развороте "села" фура, стоит поперёк дороги. Движение заблокировано", — отмечает автор заметки.
Напомним, что движение большегрузных автомобилей по старому мосту в Барнауле запрещено. Но данное табу, к сожалению, соблюдают не все водители.
Комментарии
пока что следует ехать через другую переправу
переправа.перправа.берег с лева.берег с права
а что ее так долго будут выковыривать что быстрее до нового моста доехать?
Напомним, что движение большегрузных автомобилей по старому мосту в Барнауле запрещено. Но данное табу, к сожалению, соблюдают не все водители.
щас этого оленя на все деньги нагнут. и правильно сделают
На мост он не успел въехать, как понимаю. Так что наказывать формально не за что)))