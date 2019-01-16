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Фура перекрыла дорогу перед старым мостом в Барнауле и блокировала движение

, ИА "Амител"
Автомобилистам пока что следует ехать через другую переправу

Иллюстрации: vk.com/barneos22, yandex.ru/maps/

Фура перегородила дорогу перед старым мостом через Обь в Барнауле и временно блокировала движение по переправе утром в среду, 16 января.

Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "На старом мосту при развороте "села" фура, стоит поперёк дороги. Движение заблокировано", — отмечает автор заметки.

Напомним, что движение большегрузных автомобилей по старому мосту в Барнауле запрещено. Но данное табу, к сожалению, соблюдают не все водители.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.01.2019 10:57
- гость -

пока что следует ехать через другую переправу
переправа.перправа.берег с лева.берег с права

а что ее так долго будут выковыривать что быстрее до нового моста доехать?

0  0
16.01.2019 11:01
- гость -

Напомним, что движение большегрузных автомобилей по старому мосту в Барнауле запрещено. Но данное табу, к сожалению, соблюдают не все водители.

щас этого оленя на все деньги нагнут. и правильно сделают

0  0
16.01.2019 11:30
- гость -

На мост он не успел въехать, как понимаю. Так что наказывать формально не за что)))

0  0
16.01.2019 11:36
- гость -

Так что наказывать формально не за что)))

там по любому знак запрета грузалям еще раньше висит. так что по барабану въехал он на мост или нет

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