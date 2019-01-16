Иллюстрации: vk.com/barneos22, yandex.ru/maps/
Фура перегородила дорогу перед старым мостом через Обь в Барнауле и временно блокировала движение по переправе утром в среду, 16 января.
Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "На старом мосту при развороте "села" фура, стоит поперёк дороги. Движение заблокировано", — отмечает автор заметки.
Напомним, что движение большегрузных автомобилей по старому мосту в Барнауле запрещено. Но данное табу, к сожалению, соблюдают не все водители.
Комментарии
пока что следует ехать через другую переправу
переправа.перправа.берег с лева.берег с права
а что ее так долго будут выковыривать что быстрее до нового моста доехать?
Напомним, что движение большегрузных автомобилей по старому мосту в Барнауле запрещено. Но данное табу, к сожалению, соблюдают не все водители.
щас этого оленя на все деньги нагнут. и правильно сделают
На мост он не успел въехать, как понимаю. Так что наказывать формально не за что)))
Так что наказывать формально не за что)))
там по любому знак запрета грузалям еще раньше висит. так что по барабану въехал он на мост или нет