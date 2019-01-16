Тела всех погибших при взрыве в Шахтах извлечены из-под завалов

Тело последней погибшей извлечено из-под завалов на месте обрушения многоэтажки в Шахтах, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Девушка стала пятой и последней жертвой ЧП. На этом поисково-спасательная операция завершена.
Чтобы извлечь людей из-под руин, спасатели демонтировали 18 плит и другие тяжелые элементы общим объемом почти 500 кубических метров. Это позволило спасти семь человек.
Напомним, обрушение восьмого и девятого этажей многоквартирного дома в Ростовской области произошло в результате взрыва бытового газа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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