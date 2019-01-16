Ценники на пол-литра могут появиться на АЗС

Независимые АЗС предупредили, что вскоре россияне смогут увидеть ценники на пол-литра бензина, сообщается на сайте независимого топливного союза (НТС).
"Да, можно поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 хоть завтра. Правда, цена будет за пол-литра. Однако проблема постоянного роста цен на моторное топливо так и не будет решена", — приводятся в сообщении слова руководителя НТС Павла Баженова.
Также в заявлении упоминается знаменитый замкнутый "русский круг": "Когда мировые цены на нефть растут — стоимость моторного топлива на российском внутреннем рынке увеличивается, мировые цены на нефть падают — стоимость моторного топлива все равно растет".
По мнению Баженова, необходимо в комплексе реформировать российский топливный рынок, придерживаясь предложений Независимого топливного союза. Лишь в этом случае россияне вскоре смогут увидеть цену в 35 рублей "за честный литр бензина".
Он также заявил, что повышение НДС на 2% и рост акцизов на топливо могут повторить ситуацию, сложившуюся в мае ушедшего года.
Для этого в Союзе также разработали решение — отменить акцизы и обязать российских нефтяников реализовывать добытую нефть через петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.
"Также привязать розничную цену к биржевым котировкам, установив предельно допустимые процентные наценки от крупнооптовой цены (30% на автомобильные бензины и 25% на дизельное топливо). Так, эти меры в ноябре–декабре 2018 года позволили бы обеспечить цены на АИ-92 на уровне 35 рублей за литр", — уверены в НТС.
Комментарии
как девять яиц?
Они бы еще пипеточный розлив ввели!
путинская пол-литра
Делали бы сразу кратно 100мл: Мне пожалуйста 5 литров 300мл... ДБ! (с)
можно просто написать, что бензин "фермерский" или "без ГМО" или "с нано добавками", да продавать по 60 руб/литр
а че сразу по 0,5, нужно как со всеми продуктами снижать, вначеле 0,95л, потом 0,9л, потом 0,85л, а цену не менять
Так делайте цену за 100 гр. Сейчас часто такое в магазинах встретишь. Чего уж там мелочиться!
пипеточный розлив
а за пол-президента скоро можно будет голосовать? я выбираю, к примеру, нижнюю часть... и смотреть потом по процентам, сложится в целого или нет...