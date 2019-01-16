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Ценники на пол-литра могут появиться на АЗС

, ИА "Амител"
Чтобы на стелах АЗС красовалась цена 20 рублей за АИ-92

Фото: jvl-nn.narod.ru

Независимые АЗС предупредили, что вскоре россияне смогут увидеть ценники на пол-литра бензина, сообщается на сайте независимого топливного союза (НТС).

"Да, можно поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 хоть завтра. Правда, цена будет за пол-литра. Однако проблема постоянного роста цен на моторное топливо так и не будет решена", — приводятся в сообщении слова руководителя НТС Павла Баженова.

Также в заявлении упоминается знаменитый замкнутый "русский круг": "Когда мировые цены на нефть растут — стоимость моторного топлива на российском внутреннем рынке увеличивается, мировые цены на нефть падают — стоимость моторного топлива все равно растет".

По мнению Баженова, необходимо в комплексе реформировать российский топливный рынок, придерживаясь предложений Независимого топливного союза. Лишь в этом случае россияне вскоре смогут увидеть цену в 35 рублей "за честный литр бензина".

Он также заявил, что повышение НДС на 2% и рост акцизов на топливо могут повторить ситуацию, сложившуюся в мае ушедшего года.

Для этого в Союзе также разработали решение — отменить акцизы и обязать российских нефтяников реализовывать добытую нефть через петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.

"Также привязать розничную цену к биржевым котировкам, установив предельно допустимые процентные наценки от крупнооптовой цены (30% на автомобильные бензины и 25% на дизельное топливо). Так, эти меры в ноябре–декабре 2018 года позволили бы обеспечить цены на АИ-92 на уровне 35 рублей за литр", — уверены в НТС.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.01.2019 12:04
- гость -

как девять яиц?

1  0
16.01.2019 12:14
- гость -

Они бы еще пипеточный розлив ввели!

1  0
16.01.2019 12:16
гость

путинская пол-литра

1  0
16.01.2019 12:23
- гость -

Делали бы сразу кратно 100мл: Мне пожалуйста 5 литров 300мл... ДБ! (с)

1  0
16.01.2019 12:26
гость

можно просто написать, что бензин "фермерский" или "без ГМО" или "с нано добавками", да продавать по 60 руб/литр

0  0
16.01.2019 12:29
- гость -

а че сразу по 0,5, нужно как со всеми продуктами снижать, вначеле 0,95л, потом 0,9л, потом 0,85л, а цену не менять

0  0
16.01.2019 12:29
гость

Так делайте цену за 100 гр. Сейчас часто такое в магазинах встретишь. Чего уж там мелочиться!

0  0
16.01.2019 12:32
гость

пипеточный розлив

0  0
16.01.2019 12:34
гость

а за пол-президента скоро можно будет голосовать? я выбираю, к примеру, нижнюю часть... и смотреть потом по процентам, сложится в целого или нет...

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