Фото: bbc.com
Жители испанской Сеговии оказались недовольны скульптурой Дьявола, которую должны будут установить в городе на улице. Дело в том, что скульптура, по их мнению, слишком дружелюбна для исчадия ада: в композиции Дьявол улыбается и делает селфи.
Как пишет BBC News, cтатую должны были установить в честь местной легенды о том, как Дьявола провели и заставили построить городской акведук. Но теперь установку отложили из-за недовольства жителей.
Комментарии
Дьявол многолик, так что эта маска одна из многочисленных.