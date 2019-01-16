Фото: rubtsovsk.info
Очистка улиц Рубцовска от снега хоть и обрадовала местных жителей, но обернулась другим негативным явлением — теперь вдоль транспортных магистралей красуются огромные "белые горы".
Как сообщает rubtsovsk.info, городские дороги содержались вполне сносно в минувшие зимние праздники. Однако в ряде случаев ответственные службы не озаботились вывозом снега за пределы Рубцовска.
Как итог — на обочинах появились огромные снежные кучи. Издание задается вопросом — как долго простоят "белые горы"?
Между тем, кучи снега препятствуют обзору и водителей, и пешеходов.
Комментарии
Я возмущен вообще существованием Рубцовчан.. Когда коммунальщики обнесут их забором и оставят на само выживание?