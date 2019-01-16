Фото: Александр Климов
Тренерский штаб хоккейного "Алтая" отправлен в отставку после серии поражений. Как сообщает пресс-служба клуба, информация о расторжении трудовых соглашений по взаимному согласию сторон с главным тренером Андреем Соловьёвым и старшим тренером Евгением Баклановым появилась после поражения барнаульской команды в матче с "Чебоксарами" — 0:2. Евгений Бакланов возглавлял команду с 1 апреля 2016 года. Андрей Соловьёв вошёл в тренерский штаб "Алтая" 7 апреля 2017 года.
Новым главным тренером команды назначен Александр Климов, должность тренера будет занимать Александр Обухов.
Про Климова известно, что он родился 6 ноября 1972 года в Ташкенте. Воспитанник ташкентского "Бинокора". Был одним из лучших защитников барнаульского хоккея 1990-х годов. Играл в командах мастеров барнаульского "Мотора" (с 1990 года с перерывами), в "Авангарде" (Омск), "Рубине" (Тюмень), "Крыльях Советов" (Москва), ЦСКА (Москва), "Энергии" (Кемерово), "Металлурге" (Серове), "Молоте-Прикамье" (Пермь).
С 2007 по 2011 год играл за "Алтай", после завершения карьеры игрока работал главным тренером команд МХЛ "Алтайские Беркуты" (2012/2015) из Барнаула и "Драгуны" (2016/2017) из Можайска. Был главным тренером команды "Восток" в Кубке Поколения-2014 в Учалах.
Комментарии
Не с того что надо начал новый министр спорта Алт.края, эх, совсем не с того...
Уточните, после какой серии поражений? В декабре в шести матчах 4 победы, В январе 3 очка из 4 возможных привезли из Саратова. Проигрыш в первом матче команде занимающей третье место 0:2 за разгром не сойдет.