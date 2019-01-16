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Парламент отклонил план Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС

, ИА "Амител"
Две трети депутатов проголосовали против предложенных действий по проведению Brexit

Фото: tpp-inform.ru

Парламент Великобритании проголосовал против плана премьер-министра Терезы Мэй по проведению Brexit, сообщает Regnum.

Предложенные соглашения и действия, которые Мэй считает оптимальными для безболезненного отделения от Евросоюза, поддержали лишь 202 члена палаты общин.

При этом вдвое больше депутатов (432 человека) решили, что безопаснее наложить вето на стратегию выхода из ЕС от премьера.

Односторонний Brexit без каких-либо соглашений с участниками альянса может нанести серьезный ущерб экономике Великобритании, считают эксперты.

Политологи предполагают, что есть два способа попытаться избежать этого. Первый — это распустить парламент и провести досрочные выборы. Впрочем, далеко не факт, что новое правительство будет более сговорчивым.

Второй вариант предлагают некоторые британские политики. Они уверены, что следует провести повторный референдум по вопросу Brexit, и через него вообще отказаться от выхода из ЕС.

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