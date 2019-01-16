Бригаду скорой помощи закидали камнями во Владивостоке

Несколько мужчин во Владивостоке напали на бригаду скорой помощи, закидав их автомобиль камнями, сообщает Vlnews24.
Инцидент произошел в ночь на 15 января. Врач скорой обратилась за помощью в полицию.
По словам медиков, мужчины вели себя агрессивно, поэтому врачам пришлось закрыться в автомобиле. Там их закидали камнями и разбили лобовое стекло.
По данным издания, нападавшими были мужчины, которые вызвали скорую. Во время звонка они сказали, что девушке, которая находилась с ними, стало плохо.
Прибывшие полицейские обеспечили безопасность врачей во время их работы. Злоумышленники были обнаружены.
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