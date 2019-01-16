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Бригаду скорой помощи закидали камнями во Владивостоке

, ИА "Амител"
Нападавшими были мужчины, которые вызвали скорую

Фото: medrussia.org

Несколько мужчин во Владивостоке напали на бригаду скорой помощи, закидав их автомобиль камнями, сообщает Vlnews24.

Инцидент произошел в ночь на 15 января. Врач скорой обратилась за помощью в полицию.

По словам медиков, мужчины вели себя агрессивно, поэтому врачам пришлось закрыться в автомобиле. Там их закидали камнями и разбили лобовое стекло.

По данным издания, нападавшими были мужчины, которые вызвали скорую. Во время звонка они сказали, что девушке, которая находилась с ними, стало плохо.

Прибывшие полицейские обеспечили безопасность врачей во время их работы. Злоумышленники были обнаружены.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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