Кровати из досок и стульев нашли в пензенской больнице

Прокуратура в Пензенской области инициировала проверку по факту публикации в Сети фотографий из Кузнецкой межрайонной больницы, сотрудники которой вместо медицинских коек соорудили лежанки из деревянных досок и стульев, сообщает "РИА Новости".
"Прокуратура города Кузнецка проводит проверку соблюдения требований законодательства о здравоохранении по этому факту", — сказала старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.
Снимки были размещены в группе "Подслушано в Кузнецке" во "ВКонтакте" 13 января. В подписи к публикации сказано, что именно "так выглядит кровать в городской больнице".
В администрации медучреждения подтвердили, что снимки были сделаны в палате терапевтического отделения, и объяснили наличие "приставных мест" наплывом пациентов после новогодних праздников.
Фотографии также прокомментировал главный врач больницы Алексей Потапов. Он пообещал закупить резервные койки.
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