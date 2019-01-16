Командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил, что главной угрозой для американского господства на море является возрождение России и Китая, пишет РБК.
Отчет о речи вице-адмирала опубликован на сайте Военно-морских сил США. Браун произнес ее, выступая на симпозиуме ассоциации надводных сил США.
"Мы имели беспрепятственный доступ и контроль над морем, мы могли идти и делать все, что мы хотели, где мы хотели и когда нам было нужно. У нас не было конкурентов", — сказал Браун.
"Мы все еще можем это делать, не сомневайтесь, но в эру конкуренции великих держав нам снова бросают вызов. Эта эра может стать еще более суровым испытанием, чем холодная война. На этот раз у нас есть две ревизионистские и возрождающиеся нации — Россия и Китай", — пояснил Браун.
Он также заявил, что Россия снова направляет свои атомные подводные лодки в Северную Атлантику и "бросает нам вызов в Восточном Средиземноморье". Китай, по мнению адмирала, также представляет опасность для США, поскольку китайские ВМС сопровождают "каждый американский корабль" в районе островов в Южно-Китайском море.
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