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Пострадавшей в ДТП по вине священника объяснили ситуацию карой в отношении нее

, ИА "Амител"
Возможно, женщина ехала домой с плохими мыслями, желая выпить алкоголь или на какую-нибудь гулянку сходить

Фото: news.yandex.kz

Священнослужители объяснили ДТП, произошедшее в Великих Луках по вине заведующего канцелярией Великолукского Епархиального управления иеродиакона Андрея Парфенова, карой за желание выпить, пишет "URA.RU" со ссылкой на "МБХ".

Об этом заявил помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями протоиерей Александр Петряков. Он навестил пострадавшую в ДТП 43-летнюю Екатерину Цареву в больничной палате. Там он поведал свои мысли о возможных причинах аварии.

"Может быть, вы думали о том, как быстрее домой приехать, выпить, на какую-нибудь гулянку сходить, а он так попытался вас остановить", — отметил Петряков.

Вечером того же дня в больницу прибыл виновник инцидента. Он показал маленькую икону, которая находилась в момент ДТП на панели управления его машины. Иеродиакон сказал, что это икона всех спасла, после чего извинился.

ДТП произошло в ночь на 12 января. Отмечается, что в 00:20 пьяный водитель Toyota 1983 года рождения, которым оказался сам Андрей Парфенов, столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, в котором находились три пассажира.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.01.2019 14:35
месный

попы чё ваще охренели?!

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