Священнослужители объяснили ДТП, произошедшее в Великих Луках по вине заведующего канцелярией Великолукского Епархиального управления иеродиакона Андрея Парфенова, карой за желание выпить, пишет "URA.RU" со ссылкой на "МБХ".
Об этом заявил помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями протоиерей Александр Петряков. Он навестил пострадавшую в ДТП 43-летнюю Екатерину Цареву в больничной палате. Там он поведал свои мысли о возможных причинах аварии.
"Может быть, вы думали о том, как быстрее домой приехать, выпить, на какую-нибудь гулянку сходить, а он так попытался вас остановить", — отметил Петряков.
Вечером того же дня в больницу прибыл виновник инцидента. Он показал маленькую икону, которая находилась в момент ДТП на панели управления его машины. Иеродиакон сказал, что это икона всех спасла, после чего извинился.
ДТП произошло в ночь на 12 января. Отмечается, что в 00:20 пьяный водитель Toyota 1983 года рождения, которым оказался сам Андрей Парфенов, столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, в котором находились три пассажира.
В результате ДТП одна женщина 1997 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. Еще одну пассажирку 1975 года рождения зажало в машине — у нее врачи диагностировали переломы ребер, ушибы, сотрясение, закрытую черепно-мозговую травмы, также у нее оказался раздроблен таз, передает Piter.tv. После ДТП в редакцию телеканала обратились несколько местных жителей, которые рассказали, что виновником аварии является духовное лицо Великолукской Епархии, иеродиакон. Позже эту информацию подтвердил официальный представитель ГИБДД по Великолукскому району. По словам очевидцев, водитель Toyota Camry смог правильно дунуть в прибор только с третьего раза, после чего тот показал 0,71 промилле. Через некоторое время близкий к местной религиозной общине источник телеканала сообщил, что 14 января в Вознесенском соборе произошло собрание, где всем было сказано не давать СМИ никакой информации о ДТП. Сейчас в ГИБДД решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
попы чё ваще охренели?!
Интересно, угодовное дело на попа завели?
А гражданина петрякова надо привлечь за разжигание ненависти к попам, и за оскорбление чувств верующих.
Больше, больше ада!!!)))
Это вот все серьезно???
Или у меня галлюцинации ???
Маразм крипчал!!!!!!!!!!!!!
так повышение пенсионного возраста, несменяемый антихрист у власти, это тоже может быть кара небесная за греховные мысли?))))))