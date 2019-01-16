"Откуда эта одержимость?": финская журналистка о привычках россиян

Иностранная журналистка Анна-Лена Лоурен назвала одержимостью тягу россиян проветривать помещения вне зависимости от погоды на улице. Об этом гражданка Финляндии написала в своем твиттере.
"Минусовая температура снаружи, коллеги открывают окна, чтобы все сидели и тряслись. Пока жара и вся энергия тратится впустую, — возмутилась иностранка. — Откуда эта русская одержимость?"
Отметим, что Лоурен работает в Москве собственным корреспондентом шведоязычных СМИ Hufvudstadsbladet и Svenska Dagbladet. Помимо журналистики она занимается литературой.
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