"Откуда эта одержимость?": финская журналистка о привычках россиян

Иностранная журналистка Анна-Лена Лоурен назвала одержимостью тягу россиян проветривать помещения вне зависимости от погоды на улице. Об этом гражданка Финляндии написала в своем твиттере.
"Минусовая температура снаружи, коллеги открывают окна, чтобы все сидели и тряслись. Пока жара и вся энергия тратится впустую, — возмутилась иностранка. — Откуда эта русская одержимость?"
Отметим, что Лоурен работает в Москве собственным корреспондентом шведоязычных СМИ Hufvudstadsbladet и Svenska Dagbladet. Помимо журналистики она занимается литературой.
Комментарии
Это не одержимость а нездерживаемость - финны очевидно воздух в помещениях не портят...
Если вентиляции нет надо проветривать, а то душно
это не одержимость, а забота о здоровье и рекомендации медиков
Финка смердит просто, а воспитанные русские деликатно поступают .
хм, а я вот в такое зимнее время еще и сплю с открытым на проветривание окошечком....нос только торчит ))