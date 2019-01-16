26 января 2019 года в Барнауле традиционно обещает быть насыщенным на мероприятия.
В этот памятный для нашей страны день студенчество, прекрасных Татьян, а также всех ценителей красоты в 19:00 ждет незабываемый вечер. При поддержке радиостанции "Новое Радио-Барнаул" в развлекательном комплексе "Granmulino & Vienne Lion" пройдёт большая развлекательная шоу-программа "Татьянин День". Кульминацией вечера станет полуфинал легендарного конкурса красоты "Мисс Granmulino" Январь 2019, суперпризом которого является волшебное путешествие в романтичную и прекрасную Италию.
Отдельные конкурсы, призы и подарки приготовлены для каждой Татьяны.
Бронирование столов по телефону 8 (3852) 36-36-00.
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