Барнаул признали самым недорогим городом РФ для туристов

Барнаул возглавил список популярных у туристов городов России, где они могут сэкономить на проживании больше всего, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на исследование сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Как выяснилось, дешевле всего бронирование номера в отеле на семью из 2-3 человек обходится именно в столице Алтайского края. Гости города в 2018 году тратили на это в среднем 1194 рубля в сутки.
В тройку лидеров также вошли Калининград (1605 рублей/сутки) и Тюмень (1638 р.). Немногим дороже проживание обходилось туристам в Саратове (1650 р.) и Челябинске (1675 р.).
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