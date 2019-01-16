Все знают, что интернетом правят котики и контент эротического содержания. Кошек даже называют неофициальным символом Сети.
Какие же пушистые любимцы завоевали всеобщую любовь пользователей в 2018 году?
Кот-качок из Китая
Поющий грузинские песни кот
Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить. pic.twitter.com/W6o9APM5qh— Юрий Мережко (@yoorashka) 14 ноября 2018 г.
Кот Мимо из Нью-Йорка увидел свои ушки в отражении
Комментарии
Заводчиков таких котов как Уилфред в тюрьму сажать нужно , за издевательство над животными .