Алтайские коммунисты проведут митинг против социально-экономической политики власти. Акция протеста состоится в воскресенье, 20 января. Подробности порталу Amic.ru рассказал первый секретарь барнаульского горкома КПРФ Анатолий Барсуков.
"Митинг пройдет под лозунгом "Хватит грабить народ!". Мы выступим против повышения пенсионного возраста, повышения стоимости проезда в общественном транспорте, налогов, цен и тарифов на ЖКХ", — сообщил коммунист.
Выступать с трибуны будет он сам, скорее всего, глава алтайских коммунистов Мария Прусакова и другие партийцы.
Акция согласована в администрации на численность до 500 человек. Анатолий Барсуков рассказал, что сначала КПРФ планировала и заявлялась на акцию 19 января на площадь Советов (перед краевой администрацией, традиционное место для акций у коммунистов). Однако по нескольким формальным причинам в этом месте им отказали.
Итак, акция начнется в 11 часов в воскресенье, 20 января, на площади Свободы (пересечение проспекта Социалистического и улицы Ползунова).
Комментарии
Слили выборы губернатора, а теперича как бы протестуют...
Надо было до принятия законов выступать, поздно пить боржоми
КПРФ --- это коммунисты!
Настоящие коммунисты против капитализма! А не ищут себе теплое место в прислужниках.
и чем он поможет?
практика показывает, что только покрышки заставляют власть задуматься!!!
Коммунисты, были всегда трепачами и невеждами, за что Бог похоронил СССР, как фуфлопородию на Божье царство. А сейчас бывший коммунистический чертополох, строит дьявольский Ад
ну-ну, пока у власти были коммунисты - был и СССР, как только к власти пришли партработники - так СССР и кончился...