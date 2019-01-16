Алтайские коммунисты проведут митинг против социально-экономической политики власти. Акция протеста состоится в воскресенье, 20 января. Подробности порталу Amic.ru рассказал первый секретарь барнаульского горкома КПРФ Анатолий Барсуков.
"Митинг пройдет под лозунгом "Хватит грабить народ!". Мы выступим против повышения пенсионного возраста, повышения стоимости проезда в общественном транспорте, налогов, цен и тарифов на ЖКХ", — сообщил коммунист.
Выступать с трибуны будет он сам, скорее всего, глава алтайских коммунистов Мария Прусакова и другие партийцы.
Акция согласована в администрации на численность до 500 человек. Анатолий Барсуков рассказал, что сначала КПРФ планировала и заявлялась на акцию 19 января на площадь Советов (перед краевой администрацией, традиционное место для акций у коммунистов). Однако по нескольким формальным причинам в этом месте им отказали.
Итак, акция начнется в 11 часов в воскресенье, 20 января, на площади Свободы (пересечение проспекта Социалистического и улицы Ползунова).
Комментарии
Слили выборы губернатора, а теперича как бы протестуют...
Надо было до принятия законов выступать, поздно пить боржоми
КПРФ --- это коммунисты!
Настоящие коммунисты против капитализма! А не ищут себе теплое место в прислужниках.
и чем он поможет?
практика показывает, что только покрышки заставляют власть задуматься!!!
Коммунисты, были всегда трепачами и невеждами, за что Бог похоронил СССР, как фуфлопородию на Божье царство. А сейчас бывший коммунистический чертополох, строит дьявольский Ад
ну-ну, пока у власти были коммунисты - был и СССР, как только к власти пришли партработники - так СССР и кончился...
после того как вы в холуи подались и просто не выставили своего кандидата на выборы губернатора, нет вам доверия и все ваши акции просто фарс, если ранее еще верил и голосовал за вас, то теперь я с учетом того что голосовать более не за кого из существующих партий, а против всех графу отменили, на выборы не ходок.
Просто коммунисты в Барнауле очень хитрые, они не пошли на выборы, чтобы их нечаянно не выбрали и им не пришлось бы решать то, против чего они сейчас протестуют
хорошая оппозиция сама приняла законы .теперь сама протестует. Высший пилотаж ЦИНИЗМА!. Успехов им.
Отписавшимся всё плохо : не вышли на протесты - " а вон , во Франции жёлтожилеточники вышли ...." ; вышли - тоже плохо " .... не такие как нам бы хотелось "
А ЧТО вам хочется вы уж решите для себя да и сделайте САМИ . А коль не можете да и НЕ ХОТИТЕ , то помалкивайте в тряпочку . А люди хотя бы это делают и вас призывают не оставаться равнодушными .
( в дискуссии не вступаю , на дураков внимание не обращаю , с прыщавыми подростками не спорю , на слабо не ведусь )
Гляди ка , как красное знамя на тролеботов подействовало , сколько комментов накидали , наверно аж клава кипит .