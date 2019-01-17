Власти Алтайского края открыты для СМИ, никаких запретных тем нет и не будет. Об этом в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле рассказал начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко. Напомним, управление он возглавил в ноябре 2018 года. До этого четыре года был пресс-секретарем крымской налоговой, а ранее, с 2006 по 2014 год — начальником того же алтайского управления по печати.

Корреспондент: Евгений, вы как "на новенького" какие видите проблемы у СМИ Алтайского края?

Евгений Нечепуренко: Думаю, главная проблема — экономического толка. Для работы и развития нужны средства, которые ещё нужно заработать. При этом известные проблемы в экономике страны отражаются на СМИ — реальный сектор в первую очередь сокращает расходы на рекламу — основной источник доходов газет, ТВ, радио и интернет-сайтов.

Но, конечно, сложнее всего печатным СМИ, особенно муниципальным: разветвленная сеть доставки сказывается на конечной стоимости и сроках доставки газет. Мы работаем с "Почтой России", пытаемся решать проблемы на местном уровне.

Сегодня "голова не болит" только у незарегистрированных средств массовой информации, страниц и каналов в соцсетях.

Справка от Евгения Нечепуренко

В Алтайском крае зарегистрировано 306 СМИ, реально работают около двух третей (остальные не работают, но как СМИ не ликвидированы). Из этих 306 СМИ — 193 периодические печатные издания, 104 — электронные, в том числе 58 телеканалов, 42 радио и 4 электронных периодических издания. В крае также представлено 9 информационных агентств.

Корр.: Соцсетям и работать проще.

Е.Н.: Это удобный и быстрый способ получения информации. Но вопрос в достоверности. Человеку сложно отсеивать правду от недостоверных слухов. Соцсети часто играют негативный фактор. Но и это время пройдет, популярные соцсети будут включены в журналистское поле.

Корр.: Регулирование и цензурирование?

Е.Н.: Не цензура, но регулирование быть должно, насколько жестким — не мне судить. Мы уже видим элементы регулирования от государства, но, как мне представляется, в этом случае регулятором будет общественный запрос на качественную информацию.

Корр.: А чего не хватает алтайским СМИ? В форматах, темах.

Е.Н.: Если смотреть на все алтайские СМИ, то ситуация сбалансированная по качеству и по количеству. Но есть отдельные информационные ресурсы, издания, часто не зарегистрированные в качестве СМИ, которые придерживаются односторонней позиции. Один из основных принципов журналистики — не должно быть одного мнения, чистого позитива/негатива там, где это не однозначно. Я думаю, нам всем надо про это помнить. Любой факт, любую цифру можно подать по-своему, но это уже не журналистика.

Корр.: Но ведь это же подстегивает власть. Я имею в виду критику в любом её виде.

Е.Н.: Да, это должно мотивировать власть быть более открытой, но цель-то у них не столько подстегнуть, сколько создать контент для определенного зрителя/слушателя. Открывайся перед такими изданиям или нет — всё равно позиция останется однобокой, резко негативной.

Корр.: Сейчас политика алтайской власти по отношению к СМИ меняется? Есть у вас такая задача?

Е.Н.: Мы не декларируем открытость, мы в таком режиме работаем. Нет ни одного СМИ, которое бы обратилось за комментарием, и ему отказали. Вопрос только во времени и возможности. Или, точнее, в возможностях времени. Мы открыты для всех, табу на темы нет. Это принципиальная позиция губернатора Виктора Томенко. И моя позиция.

Корр.: Но так было не всегда.

Е.Н.: Согласен, так было не всегда. Но я был и остаюсь сторонником максимальной открытости власти. Не всегда это удавалось и мне, и тем, кто работал после меня. Тон задает первое лицо. Новый губернатор такой тон задал.

Корр.: Четыре года вы работали в Крыму, как там выстроена система средств массовой информации?

Е.Н.: Там достаточно динамично во всех сферах жизнедеятельности. Набор СМИ тоже широкий, как и у нас, но медиасообщество другое. Со времен Украины сильна тележурналистика, причем государственные каналы даже более качественные по контенту, чем коммерческие. И ни те, ни другие не чувствуют себя зажатыми со стороны власти. Политика открытая.

Есть реальная особенность: процентов 70-80 информации там — это разъяснение, связанное с переходным периодом.

Критика есть, но проблемы поднимаются аргументированно. Власть или хозяйствующий субъект всегда имеют возможность объяснить свою позицию.

Достаточно развиты ток-шоу. Иной раз пыль до потолка.

Корр.: Можно и у нас такой формат попробовать, ток-шоу?

Е.Н.: Да, мы думаем об этом. Но вообще ток-шоу для Алтая не новый формат, а подзабытый старый.

Корр.: А как насчет прямой линии с губернатором, о возможности создания которой Виктор Томенко обмолвился в эфире Русского радио?

Е.Н.: Мы с коллегами сейчас обсуждаем такой проект. Есть определенные сложности технического характера. Телефонной линией в студии сегодня не обойтись. Необходимо учесть каналы информации через социальные сети, SMS, видео, скайп, видеовключения с сельских районов. Всё это надо свести в одну студию, обработать. Но проект интереснейший и для журналистов, и для власти, и для наших жителей.