Глава ИД "Регион" Ольга Пашаева дала интервью журналу "Broadcasting. Телевидение и радиовещание", в котором она рассказала о том, как региональный канал "Катунь 24" готовится к переходу на цифровое вещание. Процесс завершится к июню 2019 года, и после этого алтайский телеканал будет доступен для просмотра только через кабельное телевидение в крупных городах края. Жители сел смогут наслаждаться местными программами, интервью с министрами и новостями о Викторе Томенко только через интернет.

Ольга Пашаева напомнила, региональным телеканалам не была выделена полоса в цифровых пакетах.

"Каждый выживает как может. Что касается канала "Катунь 24", то мы пока продолжаем вещать в аналоге на большей части территории Алтайского края, также присутствуем у всех кабельных операторов (21-я кнопка), стараемся увеличивать охват за счет работы в бесплатном спутниковом пакете "Телекарта", в "Яндекс-ТВ", "Peers-ТВ" и прочих", — отметила госпожа Пашаева.

Второй мультиплекс цифрового вещания заработал на всей территории Алтайского края в конце прошлого года. Ко нему относятся "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3, "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". Первый мультиплекс был введен в регионе несколько лет назад, и жители края уже сумели оценить преимущество нового формата.

Госпожа Пашаева пока видит туманным будущее регионального телевидения, но уверена, что в 2019 году они не прекратят свое существование. В качестве решения проблемы директор ИД "Регион" видит получение нескольких часов эфира на федеральном телеканале ОТР.

"Однозначно, что в первый год не убьет, но создаст огромные сложности для региональных телеканалов. Им придется уходить в IP, в кабельные сети, на спутник, а это увеличивает стоимость транспортировки сигнала до зрителя. Единственное решение, которое позволило бы региональным телеканалам развиваться — это создание полосы в мультиплексе, однако это позволит существовать лишь одному телеканалу в каждом субъекте Федерации. Соответственно, это решение, которое устроит только те регионы, в которых есть лишь один сильный региональный игрок. Чтобы не потерять все многообразие телевидения, каждый телеканал должен получить возможность транслировать свои передачи в мультиплексе. В свое время я обращалась в НАТ с предложением дать возможность 21-м кнопкам вещать на ОТР, получить хотя бы несколько часов эфира в мультиплексе, по принципу ВГТРК. И радостно, что такое поручение есть и работа в этом направлении началась. Конечно, это не решение, это компромисс, но и большое путешествие начинается с маленького шага", — сообщила журналу Ольга Пашаева.

Также она коснулась темы взаимоотношений ИД со своим учредителем в лице краевых властей и пропаганды, которой на "Катуни" почти нет. Руководитель ИД "Регион" заявила, что у телеканала нет конкурентов в Алтайском крае.

"Среди электронных СМИ в регионе у нас стабильное третье место, при этом мы не информационный портал, а сайт телеканала с жесткой повесткой: освещаем только новости края, федеральная повестка только в исключительных случаях, не нагоняем трафик негативом из других регионов и мировых информагентств", — заявила она.

Проблема местных телеканалов и цифрового вещания — болезненная тема для многих регионов страны. Многие уже отмечают, что прогресс может убить местное телевидение. Так, в Новосибирске направили обращение к президенту страны Владимиру Путину. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николай Носков заявил, что региональным каналам могут дать отдельный слот в федеральной сетке вещания.