Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Крещение в Алтайском крае в этом году можно будет назвать даже "аномальным" из-за теплой погоды — по данным регионального Гидрометцентра, в отдельных районах воздух может прогреться до +4 градусов.
В ночь на 19 января температура в крае составит -12...-17 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -23 градусов.
А вот днем будет -3...-8 градусов, в предгорных районах до -1...+4 градусов.
В Барнауле днем 19 января будет -7...-9 градусов.
При этом осадков на церковный праздник не ожидается.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что начальник алтайского ЦГМС Александр Люцигер, говоря о погоде, прогнозируемой на Крещение, отмечал, что для края "не вполне характерна" такая погода в это время.
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