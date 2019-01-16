Песков рассказал, как у человека от слов Путина кровь стынет в жилах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и Фактам" заявил, что Владимир Путин может таким образом выразить свое негативное отношение к чему-либо, что "кровь стынет".
В ходе интервью у Пескова спросили, ругается ли Путин. Он отметил, что "оставит это без ответа".
"Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет", — заявил Песков.
Комментарии
у пескова наверно в запасе всегда сухие штанишки.
Кррвь стынет у того, кто живёт красиво по его (вовиной) доверенности и может всё потерять если что. Дедушка уже даже не смешон, он просто надоел. Даже клещ, когда насосётся, отваливается, а вова с братвой сами не отвалятся, у них уже потомство подросло.