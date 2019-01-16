Ночью 12 января в Барнауле сгорел частный жилой дом на улице Транзитной, 45б. Семье, проживающей в доме, удалось спастись, но все вещи были уничтожены огнем. Сейчас многодетной семье необходима помощь.
Семья Пешковых проживала в доме с четырьмя детьми — 17-летней Альбиной, 15-летней Аленой, 10-летней Каролиной и трехлетним Матюшей.
"Пожар произошел ночью, я легла спать, а проснулась уже от того, что не могу дышать. Я была как будто в тумане, я буквально не могла себя поднять. В реанимации врач сказал мне, что это так подействовал угарный газ. Я еле разбудила мужа со словами: "Женя, вставай, мы уже горим!" Мы начали поднимать детей, младшего было не добудиться. Его пришлось выносить на руках. Когда муж открыл дверь на улицу, из дома повалил черный дым и все заполонило за одну секунду", — рассказала Amic.ru Татьяна Пешкова.
Старшую дочь пришлось госпитализировать в больницу: из-за отравления угарным газом у нее развилась тахикардия. Также у ребенка пошло осложнение на ухо в виде отита.
Остальные дети временно проживают у знакомых семьи. Родители проживают в маленькой комнатушке напротив сгоревшего жилья. Неравнодушные люди уже предоставили семье одежду и бытовую химию. Но детям еще требуется легкая одежда, в том числе нижнее белье, канцелярия в школу, продукты.
Размеры одежды и обуви для помощи:
- Девочки: 17 лет: рост 164-170, обувь 38.
- 15 лет: рост 164-170, обувь 38.
- 10 лет: рост 152-158, обувь 35.
- Мальчик, 3 года: рост 110-116, обувь 25-26.
- Мужчина: размер 56-58, обувь 42-43.
- Женщина: размер 40-42, обувь 38.
По информации МЧС, на пульт диспетчера сообщение о пожаре поступило в 00:11 12 января. В 00:22 пожар локализован, в 00:29 ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Как сообщили Amic.ru в ведомстве, площадь пожара составила 35 кв.м. Общая площадь дома — 70 кв.м. Огнем повреждены стены, крыша, перекрытия дома. Предварительная причина возгорания — неправильное устройство и неисправность отопительных печей. Дому требуется капитальный ремонт, подчеркнули в МЧС.
Вопросы можно задать по телефону 8-923-754-2872, Татьяна Сергеевна. Пункт приема помощи: ул. 50 лет СССР, 4 (магазин "Мария-Ра").
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