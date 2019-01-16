Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и Фактам" рассказал о влиянии на работу Владимира Путина личной жизни.
Из слов пресс-секретаря Кремля следует, что жизнь президента остается строго регламентированной. Это при том, что Путин — трудоголик и живет в своем особом ритме. Но вот выйти куда-нибудь без охраны — например, замаскировавшись темными очками — президент не может.
"Думаю, в наше время такое невозможно", — подчеркнул Песков.
Также он ответил на вопрос о женитьбе президента: "Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться. Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет".
На вопрос, как президент при столь плотном графике сохраняет такую физическую форму, Песков ответил, что велотренажера у президента нет. Но вот бассейн, судя по всему, имеется.
"Он плавает. Километр каждый день. Бывают перерывы, если он в поездках, тогда, конечно, не получается. Помимо этого, есть еще увлечение хоккеем, другими видами спорта, например, борьбой", — подчеркнул Песков.
Припомнили в интервью и проспект имени Путина в столице Чечни, где сейчас собираются также возвести Дворец дзюдо имени Путина. "Нет ли в этом признаков культа личности?" — спросили у Пескова. "Путину это не нравится, он сам об этом не раз говорил. Но такая ситуация, как в Чечне, все же нетипична. Во-первых, там свои традиции и обычаи. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился. Поэтому это особый случай", — пояснил Песков.
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