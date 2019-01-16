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Процесс над бывшим руководителем Управления делами губернатора и правительства Алтайского края Алексеем Белобородовым стартовал в Центральном районном суде Барнаула — экс-чиновника оставили под стражей.
Об этом порталу Amic.ru сообщили в судебной инстанции, отметив, что мера пресечения продлена до 24 июня.
Это решение суда в беседе с нашим корреспондентом прокомментировал адвокат обвиняемого Виктор Чумаков. "Мы просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Конституционный суд в марте прошлого года признал домашний арест равной мерой по отношению к содержанию под стражей. К сожалению, суд оставил (Алексея Белобородова) под стражей. Значит, они самоубийцы при таком политическом деле", — отметил собеседник.
Кроме того, господин Чумаков весьма скептически оценивает доводы стороны обвинения.
"Предъявленное обвинение — фантасмагорическое. Потому что человеку не вменено нарушение 95-го и 44-го ФЗ, это законы, которые обеспечивают конкурсные процедуры. А без этого человека невозможно обвинить во взятке. Вот в чем вопрос", — добавил адвокат.
Напомним, что на момент окончания предварительного следствия в краевом управлении СКР отмечали, что Алексею Белобородову инкриминируют то, что в 2013 году он обратился к знакомому предпринимателю с предложением оказать услугу, выражающуюся в том, что компания бизнесмена станет единственным подрядчиком на объектах, подведомственных Управлению делами губернатора и правительства.
За это, как сообщало следствие, Алексей Белобородов якобы получил взятку на сумму, превышающую 3,6 миллиона рублей. При этом речь идет не о деньгах, а о бесплатном строительстве и ремонте объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому.
Кроме того, в Следственном комитете указывали, что бывший руководитель управления делами растратил более 32 миллионов рублей бюджетных средств. В данном случае финансировались работы по строительству и ремонту объектов, а также по благоустройству территорий. Однако эти работы, как указывали в СКР, по факту не выполнялись либо обходились намного дешевле.
Заседания суда по делу Алексея Белобородова, как ожидается, будут проходить по средам.
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