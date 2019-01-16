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Процесс над бывшим руководителем Управления делами губернатора и правительства Алтайского края Алексеем Белобородовым стартовал в Центральном районном суде Барнаула — экс-чиновника оставили под стражей.
Об этом порталу Amic.ru сообщили в судебной инстанции, отметив, что мера пресечения продлена до 24 июня.
Это решение суда в беседе с нашим корреспондентом прокомментировал адвокат обвиняемого Виктор Чумаков. "Мы просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Конституционный суд в марте прошлого года признал домашний арест равной мерой по отношению к содержанию под стражей. К сожалению, суд оставил (Алексея Белобородова) под стражей. Значит, они самоубийцы при таком политическом деле", — отметил собеседник.
Кроме того, господин Чумаков весьма скептически оценивает доводы стороны обвинения.
"Предъявленное обвинение — фантасмагорическое. Потому что человеку не вменено нарушение 95-го и 44-го ФЗ, это законы, которые обеспечивают конкурсные процедуры. А без этого человека невозможно обвинить во взятке. Вот в чем вопрос", — добавил адвокат.
Напомним, что на момент окончания предварительного следствия в краевом управлении СКР отмечали, что Алексею Белобородову инкриминируют то, что в 2013 году он обратился к знакомому предпринимателю с предложением оказать услугу, выражающуюся в том, что компания бизнесмена станет единственным подрядчиком на объектах, подведомственных Управлению делами губернатора и правительства.
За это, как сообщало следствие, Алексей Белобородов якобы получил взятку на сумму, превышающую 3,6 миллиона рублей. При этом речь идет не о деньгах, а о бесплатном строительстве и ремонте объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому.
Кроме того, в Следственном комитете указывали, что бывший руководитель управления делами растратил более 32 миллионов рублей бюджетных средств. В данном случае финансировались работы по строительству и ремонту объектов, а также по благоустройству территорий. Однако эти работы, как указывали в СКР, по факту не выполнялись либо обходились намного дешевле.
Заседания суда по делу Алексея Белобородова, как ожидается, будут проходить по средам.
Комментарии
Посмотрим, что Чумаков запоет после приговора по "фантасмогоричному" обвинению
Взять стоимость имущества, разделить на зарплату, и получится сколько десятков лет он должен был не пить и не есть. А далее, думается, народу безразлично по фантасмагоричному или нет обвинению его посадят.Главное чтобы ещё и имущество конфисковали и в пенсионный фонд направили. И чем больше таких будет, тем больше будет порядка в стране. А сажать, думается, можно всех.
Кто то к нему еще обращается к Чумакову этому ...