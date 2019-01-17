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Родился в рубашке: случаи невероятного везения в ДТП

, ИА "Амител"
Когда можно отпраздновать день рождения во второй раз

Фото: trinixy.ru

Сотни ДТП происходят на дорогах каждый день. И, увы, далеко не каждое из них заканчивается хорошо. Однако людям из нашей фотоподборки сказочно повезло.

Уважаемые водители, будьте внимательнее за рулем!

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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