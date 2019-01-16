Жители Барнаула на фоне повышения тарифов с начала 2019 года начали массово жаловаться на работу общественного транспорта. В частности, на задержку автобусов и то, что многие маршрутки проезжают мимо остановок.
Сообщения появились как в социальных сетях, так и в обращениях, которые поступают в редакцию Amic.ru. В частности, горожане жалуются на работу газелей маршрута № 18, которые все время переполнены и ходят довольно редко.
Также горожане жалуются на забитые маршрутки № 29 и № 76. В паблике Barnaul 22 появился пост следующего содержания: "7:30. Остановка "Лента" на Власихинской. Все ждут 75-й автобус, которого нет уже больше 20 минут. Передаем коллективный привет с добрыми пожеланиями владельцу маршрута. Дальше по маршруту ехали мимо остановок, так как был битком".
Горожане сообщат, что неоднократно жаловались в администрацию города Барнаула, но ситуация с начала года не улучшилась.
Повышение тарифов произошло с 1 января 2019 года. Проезд в автобусах и на электротранспорте стал составлять 23 рубля. В маршрутках — 25 рублей. В конце прошлого года перевозчики массово жаловались, что из-за низкого тарифа они работают в убыток. Около 20% всего автопарка простаивает, а также из-за низкой заработной платы уволилась часть кондукторов. Кроме того, необходимо покупать новые автобусы. Из-за того, что многие водители по причине низкой зарплаты стали увольняться, в городе стало меньше маршрутов, чем ранее. Многие просто не выходят на линию.
Комментарии
почему-то уверена , что с 1 января ЗП для работников общ. транспорта ничуть не увеличилась ( кроме директоров и собственников).
БорнаулПассажирТранс кто нибудь проверяет салоны автобусов № 10 перед выходом на маршрут? Вонючие тряпки, ведра, грязные щетки, пластиковые бутылки с маслом и т.д. Ну людей же возите господин депутат, сограждан. На дворе 21 век. Ну стыдно должно быть, здесь же не надо денег никаких чтобы навести в салоне порядок.
а 110 маршрут вообще можно и по 40 минут ждать. да, очень протяженный маршрут от аэропорта до речного, но в этом и его уникальность, а так посмотришь по карте - ходят 4-5 калек на весь город. прикольно чо
По карте и 109 два.
Повышения стоимости добились, а качество никто не обещал поднимать
А билеты левые, неучтённые как продавали, так и продают, вот вам и себестоимость 35р.