Продавцы и водители могут вскоре исчезнуть с рынка профессий

Наибольшее количество роботических сервисов нацелены на услуги водителя и продавца, заявил в эфире телеканала "Культура" глава представительства Singularity University в Москве Евгений Кузнецов.
"Если верить прогнозам, одни из самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире — это продавцы и водители. То есть две аудитории, куда сейчас нацелено, пожалуй, наибольшее количество роботических сервисов", — сказал Кузнецов.
Он высказал мнение, что роботы смогут заменить в первую очередь профессии, связанные со средним уровнем квалификации, и при этом достаточно узкой специализации.
Кузнецов обратил внимание, что в современном мире новые технологии появляются в два-три раза чаще, чем 100 лет назад.
Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что роботы смогут занять только 2% профессий, поскольку компьютеры не смогли дойти до возможностей человеческого мозга, напоминает телеканал "360".
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