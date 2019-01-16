Жители Алтайского края ощутили подземный толчок из-за взрыва

Жители Кытмановского района Алтайского края накануне, 15 января, ощутили подземный толчок, магнитуда которого составила 2,2. О небольшой "встряске", которую почувствовали люди, сообщили в паблике Barnaul 22.
Эпицентр землетрясения находился в 36 километрах от Кытманово и в 50 километрах от Заринска.
В Алтае-Саянском филиале ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" корреспонденту портала Amic.ru пояснили, что колебания поверхности земли были вызваны карьерным взрывом.
Напомним, что 9 января в 33 километрах от Искитима и в 63 километрах от Новосибирска произошло пятибалльное землетрясение.
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во сколько было то?