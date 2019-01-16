Мать Брэда Питта рассказала, как Анджелина Джоли разрушала жизнь сына

Мать Брэда Питта не может простить Анджелину Джоли за то, что она сломала жизнь ее сыну, а также намерена лично встретиться с Джоли, сообщает LIFE со ссылкой на RadarOnline.
Как рассказал источник, близкий к семье Питта, его мать Джейн до сих пор не может простить актрисе ее поведение во время развода. Кроме того, женщина уверена, что Джоли обращалась с ее сыном жестоко и манипулятивно. Женщина мечтает лично встретиться с актрисой и задать ей несколько вопросов.
Отмечается, что Питту лично приходится противостоять желаниям матери, чтобы не допустить встречу с бывшей супругой.
"Брэду пришлось умолять маму не прыгать в самолёт, чтобы лично встретиться с Энджи. Она хочет посмотреть ей в глаза и высказать все, что накипело. Она обвиняет ее в том, что та испортила жизнь её сына, и хочет услышать ответы", — рассказало источник издания.
Комментарии
А что мать считает сына таким телком которому легко сломать жизнь???
Троих детей ему родила, а Энистон на это не пошла бы.
16.01.2019 16:47
- гость -
у Энистон было два выкидыша, собиралась рожать, восьмой сезон "Друзей" под её беременность делали, но увы.
А то что Джоли родила, толку то, всё равно не даёт общаться с родными детьми, ещё настраивает их против него, да и девочки будут мальчиками, а сын наверное девочкой(((.