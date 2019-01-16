Поездку с зажатой в дверях автобуса жительницей Барнаула проверят в СК

В Алтайском крае по материалам СМИ и соцсетей организованы доследственные проверки по фактам ненадлежащего оказания услуг в сфере перевозок пассажиров в Барнауле, сообщает региональный СК.
Так, 15 января 2019 года 5-летняя девочка, выходя из автобуса, поскользнулась на ступенях и едва не оказалась под колесами транспортного средства. По словам матери ребенка, только ее реакция помогла ребенку спасти жизнь, так как водитель, не дождавшись выхода пассажиров, продолжил движение от остановки.
Кроме того, в одной из социальных сетей описывается случай, произошедший в конце декабря 2018 года. Водитель, следующий по маршруту номер 35, зажал дверями женщину, проехав несколько метров. В результате произошедшего потерпевшей были причинены телесные повреждения и потребовалась госпитализация.
По всем фактам организованы доследственные проверки, в ходе которых предстоит установить обстоятельства происшествий. Кроме того, будет дана принципиальная юридическая оценка руководству транспортных компаний по ненадлежащему оказанию услуг в сфере пассажироперевозок, отмечают в ведомстве.
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