Фото: poverka-barnaul.ru
Сервис по автоматическому приему показаний приборов учета запустил барнаульский водоканал — теперь горожане могут передать показания счетчиков шестью разными способами.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, водоканал принимает показания от жителей частного сектора и домов с непосредственной формой управления.
"Пик приходится на 20-е числа каждого месяца. В это время нагрузка на специалистов call-центра возрастает в среднем на 30%, в связи с чем может увеличиться время ожидания ответа, что неудобно для потребителя. Поэтому мы приняли решение внедрить еще один способ приема информации", — объясняет начальник Центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.
Показания приборов учета жители смогут передавать, позвонив по номеру 8 (3852) 99-50-55. Сервис работает в круглосуточном режиме ежемесячно — с 5 по 25 число. Показания можно внести, используя тональный набор клавиатуры, или назвать их. В случае передачи некорректных данных робот задаст уточняющие вопросы. Если все прошло без сбоев, информация поступает в систему и по ней производится расчет оплаты.
Напомним, что показания приборов учета также можно внести через специальную форму на сайте www.barnaulvodokanal.ru, лично в Центре обслуживания абонентов, через SMS, личный кабинет в системе "Город", а также позвонив по телефону (3852) 28-22-00 в call-центр "Росводоканал Барнаул".
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