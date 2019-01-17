Только одна компания заявилась на конкурс по выполнению проектных работ для будущего ремонта коммунального моста через Обь в Барнауле. Контракт еще не заключен, но результаты будут опубликованы 18 января.
На работы заявилось барнаульское ООО "Проектавтомост". В 2014 году компания уже разрабатывала проектно-сметную документацию на капитальный ремонт дорожной части коммунального моста. Также "Проектавтомост" неоднократно выступал подрядчиком у Алтайавтодора. Сумма контракта оценивается в 18,4 миллиона рублей.
Ранее начальник ФКУ УПРДОР "Алтай" Ярослав Долинский сообщал, что Росавтодор дал согласие на финансирование ремонта моста в 2019 году. Мост был передан на баланс УПРДОР "Алтай" в конце октября. В управлении совместно с РЖД был проведен осмотр моста, и отметили, что он не предоставляет угрозы для водителей. Тем не менее, дорожники успели до наступления зимы провести ряд мероприятий: выполнили локальный ремонт покрытия, заменили детали деформационных швов, наладили освещение и т. д.
Теперь по мосту запрещен проезд грузового транспорта массой более 8 тонн и с габаритами, превышающими 3,5 метра. В случае нарушений требований водителю грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.
Проблема моста существует больше года. Ранее содержанием переправы занималась администрация Барнаула. В 2016 году прокуратура потребовала в течение полутора лет капитально отремонтировать объект, однако расходы на это оказались не под силу муниципальной казне. Речь, по сведениям мэрии, может идти о 500 миллионах рублей. В конце 2017 года по решению суда мост был передан на баланс межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Это ведомство, в свою очередь, неоднократно пыталось оспорить решение, но безуспешно. В итоге это им удалось сделать летом этого года.
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