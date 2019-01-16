McDonald's лишили эксклюзивных прав на Big Mac

McDonald's лишилась монополии на использование торговой марки Big Mac, сообщает РБК со ссылкой на Fox News.
Началось все с судебного процесса с конкурирующей сетью быстрого питания Supermac's. Юристы американской компании решили, что ирландские бизнесмены используют название, созвучное с культовым бургером Big Mac.
Однако ведомство по интеллектуальной собственности Европейского cоюза (EUIPO) посчитало, что корпорация не использует торговую марку Big Mac, и лишила McDonald's эксклюзивного права на нее.
Таким образом, крупная корпорация больше не может насолить конкуренту. Более того, она создала предпосылки для расширения его ассортимента продуктами с наименованием Big Mac.
Теперь эксперты ожидают дальнейшего распространения ирландской сети быстрого питания на страны Евросоюза. Ведь во многом именно судебная тяжба, тянущаяся с 2015 года, мешала Supermac's выйти на международный уровень.
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