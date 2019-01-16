ФСИН опровергла слухи о VIP-камере Улюкаева

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о привилегированных условиях отбывания наказания экс-министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым, сообщает телеканал "360".
Ранее в СМИ сообщалось, что Улюкаев содержится в колонии на льготных условиях, живет в персональных хоромах, питается отдельно и может позволить себе днем поспать. Также бывшему министру не нужно ходить на зарядку, перекличку и работу.
"Информация, опубликованная в ряде СМИ, о якобы льготных условиях отбывания наказания осужденным Улюкаевым не соответствует действительности. Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих основаниях, на данный момент проживает в одном из отрядов и трудоустроен", — заявили в ведомстве.
Улюкаева в декабре 2017 года приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130,4 миллиона рублей. Бывшего министра признали виновным в вымогательстве взятки у главы "Роснефти" Игоря Сечина. Улюкаев отказался признавать свою вину. Он назвал дело сфабрикованным. Наказание в тверской ИК-1 бывший министр начал отбывать в начале июня 2018 года.
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