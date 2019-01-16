Лапуся — так написала в комментариях под фотографией губернатора Алтайского края Виктора Томенко депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых. Портал Amic.ru решил пошутить на эту тему: мы сделали для вас тест про алтайских политиков. Всё просто: надо выбрать, лапуся политик или нет. Никаких глобальных итогов мы подводить не будем. Сами улыбнулись и вас хотим "улыбнуть".
Фото: Amic.ru, kapitalist.tv и из социальных сетей
Комментарии
Что. Вообще. Происходит.
Вспоминается фильм Джентльмены удачи. Какая отвратительная ... . И так касаемо каждого слуги народа.
У вас там сдвиг по фазе? Санитары в пути.
Бред,какой!!!
бред какой! все они будут лапусями в полосатых арестантских робах!