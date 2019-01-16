Боевика, готовившего покушение на Путина, поймали в Сербии

В сербском городе Нови-Пазар задержан 21-летний радикальный исламист, которого подозревают в подготовке теракта, запланированного на 17 января — день визита в Белград президента России Владимира Путина, пишет "Российская газета".
Отмечается, что мужчину по имени Армин Алибашич 14 января остановили патрульные в поселке Поток близ Нови-Пазара.
В его рюкзаке находилась винтовка с оптическим прицелом. Во время обыска в его жилище нашли арсенал оружия и компоненты для изготовления бомбы.
Кроме того, была найдена символика одной из известных террористических организаций. Вероятно, у боевика есть сообщники, считают эксперты.
Владимир Путин по приглашению сербского коллеги Александра Вучича 16 января прибудет с визитом в Белград. Планируется, что стороны подпишут порядка двух десятков различных соглашений.
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