Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Небольшое и, судя по всему, кратковременное похолодание придет в Алтайский край в четверг, 17 января.
"В отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят -9...-14 градусов, в предгорьях -4...-9 градусов. Ветер ожидается переменный, 2-7 метров в секунду.
В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица, утром возможна изморозь. Днем в краевой столице температура воздуха составит -9...-11 градусов. Ветер переменный, 2-7 метров в секунду.
Напомним, что к Крещению, согласно информации синоптиков, в Алтайском крае вновь потеплеет.
Причем в некоторых районах воздух может прогреться до +4 градусов.
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