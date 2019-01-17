17-этажный дом-красавец ждет своих новоселов: первый дом в Димитровских горках сдан на месяц раньше назначенного срока.
В новом многоквартирном 3-подъездном доме реализовано множество современных решений: подземная двухуровневая автостоянка, в которую можно попасть из дома, не выходя на улицу, теплоотражающее покрытие на окнах, горизонтальная разводка отопления, которая позволяет организовать поквартирный учет тепла, натяжные потолки в стандартной отделке, специальные места для кондиционеров на фасадах здания, улучшенная отделка холлов и общих коридоров, светопрозрачные конструкции во входных группах подъездов и эксплуатируемая кровля, которой смогут воспользоваться жильцы дома для организации своего досуга и отдыха.
В новом доме в продаже осталось всего несколько квартир, а все, кто уже совершил покупку, приглашаются на их передачу!
Застройщик: ООО "Жилищная инициатива", проектная декларация на сайте: http://barnaul-gi.ru
"Жилищная инициатива"
Офисы продаж:
ул. Крупской, 86: (3852) 505-313,
ул. Власихинская, 99: (3852) 505-414,
ул. С. Семенова, 11: (3852) 505-212.
Сайт
Комментарии
И вид на частный сектор....