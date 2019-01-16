Фото: Екатерина Смолихина
Сотрудники Дворца зрелищ и спорта в Барнауле, который закрыт по решению суда с августа 2018 года, месяцами не получают зарплату. В связи с этим Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).
По данным следствия, с июля по октябрь 2018 года сотрудник Общества не получил положенную по закону заработную плату в размере более 87 тысяч рублей. При этом руководство организации имело реальную возможность для выплат, поскольку на ее счета поступали средства, которые тратились на хозяйственную деятельность. Кроме того, в ходе проверочных мероприятий следствием установлены иные факты нарушения трудовых прав сотрудников организации — с июля по декабрь 2018 года они не получали заработную плату и иные установленные законом выплаты.
В ходе предварительного следствия предстоит установить сумму невыплаченных денежных средств, а также количество потерпевших.
В конце 2018 года появилась информация, что Крайсовпроф официально расторг договор аренды с фирмой "Дворец зрелищ и спорта" и в ближайшее время может продать объект бизнесмену Михаилу Дроздову, который является владельцем другого спортивного объекта — "Карандин-Арены". Он намерен провести реконструкцию арены.
Бизнесмен готов инвестировать значительные средства, но надеется на помощь руководства региона в этом вопросе. При этом даже по предварительным подсчетам для того, чтобы устранить все замечания, необходимо 9 месяцев. Сейчас ведутся переговоры с Крайсовпрофом о покупке ледовой арены.
"Кто-то должен взять ответственность. Преподносится так, будто я отжал этот Дворец. Давайте кто-то другой этим будет заниматься", — ответил тогда господин Дроздов.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о возможной покупке Дворца спорта. По его словам, краевые власти намерены капитально отремонтировать объект. По предварительным данным, это может потребовать до 500 миллионов рублей. Хотя по другим данным сумма может составлять до миллиарда рублей.
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