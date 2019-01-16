Депутат Госдумы от Алтайского края, глава алтайских справедливороссов Александр Терентьев в числе разработчиков законопроекта, который в случае принятия позволит увольняться из армии досрочно призывникам, которые во время службы стали иметь причину для отсрочки, сообщает пресс-служба партии.
Речь идет о поправках в закон "О воинской обязанности и военной службе", принятых Госдумой в первом чтении. Законом предусмотрено право на досрочное увольнение со службы тех лиц, которые согласно этому же закону имеют отсрочку от армии и по определению не могут служить.
"В настоящее время призывник вправе досрочно уволиться с военной службы при наличии у него определенных обстоятельств. Однако ссылка на такие обстоятельства требует небольшого уточнения", — прокомментировал Александр Терентьев.
Он пояснил, что законом определены категории граждан, которым отсрочка от призыва на военную службу предоставляется "автоматически", независимо от того, хотят они этого или нет. Призыв такого гражданина на военную службу будет считаться нарушением закона. То есть получается, что имеющих отсрочку ещё до службы в армии быть не должно.
Александр Терентьев предложил прописать право на досрочный дембель для тех, у кого соответствующие обстоятельства возникли непосредственно в период прохождения военной службы, а не до ее начала.
Депутаты Госдумы согласились, что подход неправильный, и единогласно поддержали предложенные справедливороссом изменения в первом чтении.
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