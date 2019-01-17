Фото: avito.ru
Коттедж площадью 380 квадратных метров продают в полутора километрах от центра Белокурихи за 17 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Коттедж напоминает замок. В настоящее время делается внутренняя отделка", — отмечает автор объявления.
Материал стен дома — красный кирпич. Цокольный этаж выполнен из гранита. В цоколе располагается автономная газовая котельная, прачечная, сауна, комната отдыха, бассейн, санузел, душ.
На первом этаже находятся: кухня, зал с камином, спальная комната, два санузла. На втором этаже три спальных комнаты, два санузла, каминный зал.
Имеется два отапливаемых гаража. Из каждого предусмотрен выход в дом.
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