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Выбираем надежного застройщика

, ИА "Амител"
Грамотный застройщик не экономит на качестве и заботится о комфорте будущих жильцов

Покупка квартиры в строящемся доме — тот случай, когда, согласно известной русской поговорке, нужно семь раз отмерить, ведь речь идет о долгосрочном, капитальном вложении, а неверное решение здесь может обойтись очень дорого.

Итак, вы решили сменить квартиру в старом доме на новостройку. Рынок строящегося жилья, как принято считать, перенасыщен, поэтому вариантов, куда вложиться, множество. С чего начать процесс выбора конкретной, той самой квартиры, в которой захочется проводить вечера с семьей, куда захочется приглашать гостей? Первое, от чего отталкивается любой покупатель — выбор локации, места расположения жилья. Критериев выбора несколько: непосредственная близость инфраструктуры, транспортная доступность. Среди предложений на рынке города можно особенно выделить строящийся квартал по ул. Антона Петрова, 221. Компания ООО СЗ "Домстрой" в 2018 году приступила к строительству последнего дома квартала (по адресу ул. Антона Петрова, 221Д).

Являющийся финальной частью масштабного жилого комплекса, дом по ул. Антона Петрова, 221Д воплощает концепцию современного и комфортного жилья со встроенным детским садом на первом этаже, автономной газовой котельной, внешними парковками, развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой, позволяющей легко добраться в любую часть города. Выгодное месторасположение дома, тщательно продуманное застройщиком, позволяет иметь все необходимое под рукой: два крупных торгово-развлекательных центра — "Огни" и "Весна", парк "Лесная сказка" с обилием зелени и аттракционов для всей семьи, Барнаульский зоопарк — и все это в шаговой доступности.

Еще одним проявлением заботы застройщика о своих покупателях является сдерживание стремительного роста стоимости квартир, обусловленного повышением НДС, удорожанием строительных и горюче-смазочных материалов и переходом на оплату через эскроу-счета. Несмотря на произошедшее повсеместно удорожание новостроек, у клиентов компании еще есть возможность приобрести жилье в доме на ул. А.Петрова, 221 Д по приемлемым ценам: доступны к покупке 2-комнатные квартиры по цене 2,6 млн руб., а также все большей популярностью пользуются квартиры улучшенной планировки — "евродвушки" площадью 40 м2 и "евротрешки" площадью 75 м2. Имеется возможность привлечения ипотечного кредита с пониженной ставкой от ведущих банков (подробную консультацию по условиям кредитования в различных кредитных учреждениях предоставят в офисе продаж застройщика).

Сдача дома запланирована на апрель 2020 года, его строительство ведется ударными темпами, в том числе зимой, что свидетельствует о стабильном положении компании-застройщика. Дом растет, и это заметно даже невооруженным глазом: на сегодняшний день возведено уже 7 этажей, а за ходом строительства можно наблюдать с помощью веб-камеры на сайте dom-barn.ru.

Нельзя не отметить, что все квартиры строящегося дома — а их здесь будет почти 200 — выполнены с традиционным для компании "Домстрой" безупречным качеством. Толщина кирпичных стен не менее 77 см обеспечивает отличную теплоизоляцию и износостойкость. Квартиры сдаются под чистовую отделку, что очень удобно, поскольку весь комплекс черновых работ — от отделки стен штукатуркой и выравнивания полов до монтажа пластиковых окон, стояков систем канализации, водоснабжения и отопления — уже выполнен.

И, наконец, одним из самых весомых аргументов в пользу выбора квартиры в строящемся доме по ул. Антона Петрова, 221Д является традиционное для застройщика оборудование дома крышной газовой котельной. Иными словами, такие дорогостоящие коммунальные ресурсы как отопление и подогрев горячей воды жильцы дома будут получать от собственной котельной. Это, во-первых, позволяет максимально сокращать стоимость коммунальных услуг, а во-вторых, обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды и тепла в дома. Словом, здесь есть все, что нужно для комфортной жизни, без рисков и с уверенным взглядом в будущее.

Ознакомиться с проектной декларацией объекта можно на сайте: http://dom-barn.ru/declaration/

ООО СЗ "Домстрой"
г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221г/3, офис 5
Отдел продаж: 8 (3852) 533-833, 539-953
Режим работы: пн.-пт., 8:00-17:00
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.01.2019 10:38
- гость -

вентилируемый фасад, которым в развитых странах только цеха заводов обделывают и грамотный застройщик, который не не экономит на качестве и заботится о комфорте будущих жильцов - вещи диаметрально противоположные

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