Пассажир авиарейса Бангкок-Новосибирск стал фигурантом административного дела, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.
"В линейный отдел МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна сообщением Бангкок-Новосибирск, совершившего посадку, требуются сотрудники транспортной полиции", — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 26-летний авиапассажир в полете нецензурно бранился, размахивал руками, на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна не реагировал.
Мужчину доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачево, где в отношении него был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство".
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